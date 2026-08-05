Quirno afirmó que Brasil rebajó "de manera unilateral" la relación diplomática con la Argentina

El canciller aseguró que el Gobierno no responderá con una medida similar tras la decisión de Brasil de retirar a su embajador y reducir el vínculo bilateral al nivel de encargado de negocios.

05/08/2026

El canciller Pablo Quirno se refirió este martes al conflicto diplomático entre la Argentina y Brasil y sostuvo que la decisión del gobierno brasileño de retirar a su embajador y reducir el nivel de representación diplomática fue "unilateral y excesiva".

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En declaraciones televisivas, el funcionario aseguró que la administración de Javier Milei no tiene previsto responder con una medida equivalente y ratificó la intención de mantener abiertas las relaciones entre ambos países.

"Para pelear se necesitan dos. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea. No vamos a romper relaciones", expresó Quirno al referirse al escenario bilateral.

El canciller explicó que Brasil notificó oficialmente a la Argentina sobre la decisión de rebajar el vínculo diplomático, comunicando el retiro de su embajador y solicitando, además, que el representante argentino en Brasilia abandone su cargo.

Pese a la tensión, Quirno insistió en que el Gobierno argentino pretende sostener la relación institucional y evitar que las diferencias políticas escalen a un conflicto diplomático mayor.

"Hay diferencias profundas, ideológicas y políticas entre ambos gobiernos, pero nunca llevamos esas diferencias al plano de un incidente diplomático. Brasil decidió hacerlo y está en todo su derecho", sostuvo.

Las declaraciones del canciller se producen luego de que Brasil resolviera reducir la representación bilateral al nivel de encargado de negocios, una medida que implica un enfriamiento de las relaciones diplomáticas, aunque sin llegar a una ruptura formal entre los dos países.

Mientras continúan las diferencias entre las administraciones de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, el Gobierno argentino reiteró que buscará preservar los canales de diálogo y evitar una mayor escalada en el vínculo con su principal socio comercial de la región.