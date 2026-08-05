Detención de policía por asesinato de estudiante en Carboncito

La detención de un policía por el asesinato de un estudiante en Carboncito ha generado gran conmoción en la comunidad local.

05/08/2026

Durante la madrugada del domingo 2 de agosto, la comunidad de Carboncito fue sacudida por un trágico suceso: el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 31 años a la vera de la ruta provincial 53. La víctima, identificada como un estudiante de enfermería de Misión Carboncito, presentaba lesiones contundentes en la cabeza.

El impacto de esta noticia fue significativo, especialmente tras la detención de un efectivo policial, quien resultó ser primo de la víctima y compartía el mismo apellido. Según reportes de Multivisión Federal, el uniformado fue arrestado en su domicilio en la localidad de Padre Lozano.

Los primeros datos de la investigación indican que ambos hombres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y que, durante una discusión sobre la ruta, el agresor utilizó un elemento contundente para golpear a su familiar en la cabeza antes de escapar en una motocicleta.

La causa ha sido asignada a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, bajo la dirección del fiscal penal Gonzalo Vega. La Unidad de Investigación GAP Tartagal ha comenzado la recopilación de testimonios y evidencias en la escena del crimen.

El cuerpo del joven fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Orán, donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente. La detención del policía ha marcado un avance significativo en el caso.

El efectivo detenido ya ha prestado declaración en sede judicial, lo que podría arrojar más luz sobre las circunstancias que rodearon este trágico evento, el cual ha dejado a la comunidad en estado de consternación.