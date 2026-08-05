Caputo aseguró que la recuperación económica llevará tiempo y proyectó un escenario favorable para Milei en 2027

El ministro de Economía defendió el rumbo económico del Gobierno, afirmó que la transformación será gradual y destacó la reforma del Banco Central como una pieza clave para consolidar la estabilidad.

05/08/2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el proceso de recuperación de la economía argentina no será inmediato, aunque aseguró que las medidas impulsadas por el Gobierno permitirán consolidar un crecimiento sostenido en los próximos años.

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Durante una exposición ante la Cámara de Agentes de Bolsa, el funcionario reconoció que aún persisten dificultades, pero remarcó que la administración nacional nunca prometió resolver los problemas económicos en un corto plazo. En ese sentido, sostuvo que el panorama será mucho más favorable el próximo año y consideró que esa evolución fortalecerá las posibilidades políticas del presidente Javier Milei de cara a las elecciones de 2027.

"No está todo bien, pero nunca dijimos que la economía se solucionaba en dos años", expresó Caputo, al tiempo que afirmó que la realidad económica terminará siendo diferente a la proyectada por varios analistas y consultores.

El ministro explicó que el Ejecutivo trabaja en una transformación estructural de la economía, basada en el equilibrio de las cuentas públicas y en la generación de condiciones que permitan un crecimiento sostenible a largo plazo. En ese marco, volvió a respaldar el liderazgo de Milei y el rumbo adoptado desde el inicio de la gestión.

Uno de los ejes de su exposición fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que el Gobierno considera fundamental para consolidar la estabilidad macroeconómica. Según indicó, el proyecto busca limitar el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria, fortalecer la autonomía del organismo y priorizar la preservación del valor de la moneda.

Además, Caputo cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y afirmó que, si la reforma es aprobada por el Congreso, los gobiernos que recurran al déficit fiscal tendrán menos herramientas para financiar el gasto público.

El proyecto ya fue enviado al Parlamento y forma parte del paquete de reformas económicas impulsadas por el Gobierno nacional, que apunta a establecer reglas más estrictas para el funcionamiento del Banco Central y reducir al mínimo la asistencia monetaria al Tesoro.