Cómo mantener tu hogar libre de mosquitos sin recurrir a pesticidas

En Argentina, los mosquitos son una preocupación constante, especialmente en los meses de calor. En 2021, se registraron más de 10.000 casos de dengue, lo que resalta la importancia de mantener ambientes libres de estos insectos.

05/08/2026

En Argentina, el problema de los mosquitos es recurrente, especialmente durante la temporada de calor. La proliferación de estos insectos puede llevar a enfermedades como el dengue y el zika, lo que hace esencial encontrar métodos para prevenir su ingreso a los hogares sin el uso de químicos agresivos.

Una forma efectiva de evitar la entrada de mosquitos es sellar las ventanas y puertas. Utilizar mosquiteros o telas metálicas puede ser una solución práctica y duradera. Esto no solo limita el acceso de estos insectos, sino que también mejora la ventilación al mantener las ventanas abiertas.

Además, es recomendable eliminar cualquier fuente de agua estancada en el hogar. Los mosquitos se reproducen en aguas quietas, por lo que vaciar recipientes, limpiar canaletas y asegurarse de que no haya charcos puede ayudar a controlar su población.

El uso de plantas repelentes es otra alternativa natural. Especies como la citronela, la albahaca y la menta no solo aportan frescura al ambiente, sino que también actúan como barrera ante los mosquitos. Colocarlas en el jardín o en macetas dentro del hogar puede resultar beneficioso.

Crear un ambiente seco y ventilado también es clave. Los mosquitos prefieren los lugares húmedos; por lo tanto, utilizar ventiladores o deshumidificadores puede reducir su presencia. Un hogar bien ventilado no solo es más saludable, sino que también es menos atractivo para estos insectos.

Finalmente, el uso de trampas caseras puede ser una opción efectiva. Mezclar agua, azúcar y levadura en un recipiente puede atraer y atrapar a los mosquitos, ayudando a disminuir su número en el hogar. Esta estrategia es simple y no implica el uso de productos químicos nocivos.

La prevención de los mosquitos no solo se trata de mantener el hogar libre de ellos, sino también de cuidar la salud de todos sus habitantes. Mantener una higiene adecuada y seguir estas recomendaciones puede hacer una gran diferencia en la calidad de vida durante los meses más cálidos en Argentina.