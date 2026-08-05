Sarmiento ya tiene todo listo para su debut en la Fase Campeonato del Federal A

Sarmiento de La Banda ya conoce todos los detalles para su estreno en la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2026. Luego de haber quedado libre en la primera fecha, el Profe hará su debut este sábado 8 de agosto, cuando visite a Bartolomé Mitre de Posadas por la segunda jornada de la Zona A.

El encuentro se disputará desde las 15.30 y será una buena oportunidad para que el conjunto bandeño inicie con el pie derecho su participación en la instancia que reúne a los mejores equipos del certamen y que otorga el primer ascenso a la Primera Nacional.

El Consejo Federal también confirmó la terna arbitral para el compromiso. El juez principal será Guillermo Adrián González, de Resistencia, quien estará acompañado por los asistentes Rodrigo Edgardo López y María Soledad Ríos, ambos también de Resistencia. El cuarto árbitro será Nicolás Matías Sosa, de Corrientes.

Tras descansar en la fecha inaugural, Sarmiento buscará comenzar la Fase Campeonato con un resultado positivo en condición de visitante, en un duelo que marcará el inicio de un tramo decisivo del torneo, donde cada punto será clave en la pelea por el ansiado ascenso.