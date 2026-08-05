El Gobierno confía en aprobar la Ley de Propiedad Privada tras retirar el polémico capítulo sobre tierras

La Casa Rosada eliminó de la iniciativa la reforma a la Ley de Tierras para destrabar el debate en el Senado. El oficialismo asegura que ahora cuenta con los votos para avanzar con el resto del proyecto.

05/08/2026

El Gobierno nacional se mostró confiado en conseguir este jueves la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, luego de retirar del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, uno de los puntos que generaba mayor resistencia entre los bloques dialoguistas y los gobernadores.

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La decisión fue tomada tras una ronda de negociaciones encabezada por Patricia Bullrich con representantes de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. El objetivo fue eliminar el principal obstáculo para garantizar el respaldo necesario y sostener la sesión prevista para las 14.

Con la reforma a la Ley de Tierras fuera del texto, el oficialismo asegura haber despejado las principales objeciones y sostiene que cuenta con una mayoría para aprobar el resto de la iniciativa. Aunque desde la Casa Rosada evitaron precisar el número de votos, afirman que el panorama es favorable.

La modificación descartada proponía flexibilizar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En una versión inicial eliminaba los límites vigentes y, posteriormente, el Gobierno había planteado elevar del 15% al 25% el máximo permitido en cada provincia. Sin embargo, la propuesta no logró el respaldo suficiente y terminó siendo retirada.

Qué contempla el proyecto

La iniciativa mantiene cambios considerados centrales por el Ejecutivo, entre ellos una reforma al régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojo, ajustes en la Ley de Manejo del Fuego y medidas para modernizar los registros de la propiedad.

En materia de expropiaciones, el proyecto endurece los requisitos para que el Estado pueda declarar un bien de utilidad pública, exigiendo que la medida esté debidamente justificada y resulte necesaria y proporcional. Además, actualiza el esquema de indemnizaciones incorporando ajustes por inflación, intereses y el reconocimiento del lucro cesante bajo determinadas condiciones.

Otro de los ejes apunta a agilizar los procesos de desalojo de inmuebles urbanos y rurales mediante procedimientos sumarísimos, con plazos más breves y herramientas para acelerar las notificaciones y la restitución de propiedades, siempre bajo intervención judicial.

La propuesta también modifica la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que impedían durante determinados períodos cambiar el uso de campos o bosques afectados por incendios, aunque mantiene las obligaciones de recomposición ambiental.

Asimismo, incorpora medidas para la digitalización y modernización de los registros inmobiliarios, con el objetivo de agilizar trámites e intercambiar información entre distintas jurisdicciones.

Expectativa por la sesión

Para que el debate pueda comenzar será necesaria la presencia de 37 senadores para alcanzar el quórum. Si eso ocurre, el proyecto podrá ser aprobado por mayoría simple de los presentes.

En caso de obtener media sanción en la Cámara alta, la iniciativa pasará a Diputados, donde el Gobierno buscará avanzar con el texto ya modificado, mientras analiza impulsar por separado una futura reforma de la Ley de Tierras.