Las Termas recibirá por primera vez una fecha del Ranking Argentino de Golf Adaptado

Las Termas de Río Hondo volverá a posicionarse como sede de un evento deportivo de relevancia nacional. Este fin de semana, el Termas de Río Hondo Golf Club albergará por primera vez la sexta fecha del Ranking Argentino de Golf Adaptado (RAGA) 2026, certamen que reunirá a 20 competidores de distintos puntos del país y que busca seguir impulsando el desarrollo de esta disciplina a nivel federal.

El torneo, organizado por la Federación de Golf del NOA con el apoyo del Gobierno de Santiago del Estero, tiene como objetivo consolidarse como un evento de jerarquía internacional, promoviendo la inclusión a través del deporte y fortaleciendo el posicionamiento del golf adaptado en una de las principales plazas turísticas del país.

El director ejecutivo del Termas de Río Hondo Golf Club, Juan Manuel Pereyra, destacó la importancia de recibir la competencia. "Dentro de nuestro calendario de torneos nacionales e internacionales, el golf adaptado ocupa un lugar muy importante. Vamos a tener a los mejores jugadores de Argentina y algunos de ellos luego competirán en Estados Unidos. Además, existe la posibilidad de que se sumen golfistas adaptados de Santiago del Estero", expresó.

Pereyra también resaltó la infraestructura del club y el valor de que este tipo de eventos se desarrollen fuera de Buenos Aires. "Estamos muy contentos de que se realice en Santiago porque esta cancha reúne todas las condiciones necesarias. Es uno de los pocos torneos de esta categoría que sale del centralismo porteño", señaló.

Por su parte, el profesor y exgolfista Agustín Jauretche, integrante de la Federación de Golf, remarcó el esfuerzo de los participantes. "Ver a estos jugadores practicar este deporte es increíble. Muchos atravesaron accidentes o situaciones difíciles, pero nunca dejaron de intentarlo. Cada uno juega con sus propias herramientas, ya sea una silla de ruedas, un bastón o un guía. Es un orgullo ver cómo afrontan un deporte tan complejo con tanta pasión", afirmó.

El Ranking Argentino de Golf Adaptado (RAGA) es el circuito oficial de alto rendimiento para golfistas con discapacidad y otorga puntos para el Ranking Mundial WR4GD y el Ranking Americano USAGA. La actividad comenzará el viernes 7 de agosto con el programa "Mi Primer Swing de Golf", una iniciativa de la Asociación Argentina de Golf destinada a acercar la disciplina a personas con discapacidad. El sábado 8 se disputará la tradicional Laguneada, la primera ronda del campeonato y una Clínica de Golf abierta al público. Finalmente, el domingo 9 se jugará la segunda ronda y se realizará la ceremonia de premiación, poniendo fin a un fin de semana histórico para el golf adaptado en Santiago del Estero.