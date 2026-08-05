La tensión entre Milei y Villarruel suma un nuevo cruce: Quirno pidió que la vicepresidenta “dé un paso al costado”

El canciller cuestionó las críticas de la titular del Senado al Presidente y aseguró que sus declaraciones afectan la autoridad del Gobierno. La interna libertaria volvió a quedar expuesta tras varios desacuerdos legislativos.

05/08/2026

La interna dentro del oficialismo volvió a quedar expuesta luego de que el canciller Pablo Quirno cuestionara públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel y reclamara que deje su cargo si no acompaña el rumbo político impulsado por el presidente Javier Milei.

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Las declaraciones del funcionario se produjeron después de los mensajes que Villarruel publicó en redes sociales, donde expresó su “genuina preocupación” por el estado del mandatario y mencionó supuestas “persecuciones imaginarias” por parte del Presidente.

Para Quirno, esos dichos fueron “desafortunados” y representaron una señal contraria a la conducción del Ejecutivo. En una entrevista televisiva, sostuvo que la vicepresidenta forma parte de una fórmula de gobierno y que, si no coincide con las decisiones de la Casa Rosada, debería apartarse.

“Si no está de acuerdo, que se corra”, afirmó el canciller, quien además consideró que las expresiones de Villarruel afectan la autoridad presidencial.

El funcionario también sostuvo que la vicepresidenta mantiene una postura crítica desde el inicio de la gestión y señaló que sus declaraciones no se corresponden con el rol institucional que ocupa dentro del Gobierno.

El cruce se suma a las críticas realizadas días atrás por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien también había cuestionado los mensajes de Villarruel y planteado que, si no comparte el rumbo del Ejecutivo, debería dar un paso al costado.

La disputa entre ambos sectores se profundizó luego de una publicación de la vicepresidenta en X, realizada tras una acusación de la diputada oficialista Lilia Lemoine contra Villarruel, a quien señaló por supuestas maniobras junto a la legisladora opositora Marcela Pagano.

En ese contexto, la titular del Senado respondió con un mensaje en el que habló de su preocupación por Milei, una frase que desde el oficialismo interpretaron como una crítica directa al Presidente.

La tensión también impactó en el funcionamiento del Senado. Villarruel habilitó la posibilidad de que la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama participen de manera virtual de una sesión, decisiones que generaron malestar en sectores cercanos al Gobierno.

Desde La Libertad Avanza consideraron que esas medidas podían modificar el escenario legislativo en un momento clave, cuando el oficialismo buscaba reunir apoyos para avanzar con proyectos impulsados por la Casa Rosada.

La relación entre Milei y Villarruel atraviesa así uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la gestión. Mientras el Ejecutivo intenta consolidar su agenda parlamentaria, las diferencias entre ambos espacios vuelven a ocupar el centro de la escena política.