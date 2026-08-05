Güemes y Mitre ya conocen a los árbitros para la fecha 24 de la Primera Nacional

El Gaucho buscará cortar una racha de seis derrotas consecutivas en su visita a Agropecuario, mientras que el Aurinegro intentará extender su buen momento cuando reciba a Defensores de Belgrano.

05/08/2026

Se confirmaron las autoridades para la 24ª fecha del campeonato, en la que Güemes afrontará un duro compromiso como visitante frente a Agropecuario, mientras que Mitre será local ante Defensores de Belgrano, con la misión de seguir sumando en su levantada futbolística.

Güemes jugará el sábado 8 de agosto, desde las 15, en Carlos Casares, con el arbitraje de Carlos Córdoba, acompañado por Hernán Vallejos y Emanuel Serale como asistentes, mientras que Valentín Pompei será el cuarto árbitro. El Gaucho atraviesa un delicado presente, ya que acumula seis derrotas consecutivas y llega golpeado tras la caída frente a Tristán Suárez, resultado que derivó en la salida de Pablo Guiñazú como entrenador. De manera interina, Mariano Munar estará al frente del equipo con el objetivo de revertir la situación.

Por su parte, Mitre recibirá el domingo 9 de agosto, desde las 16, a Defensores de Belgrano en el estadio de Roca y Tres de Febrero. El encuentro será controlado por Federico Benítez, quien tendrá como asistentes a Iván Núñez y Antonella Pajón, mientras que Darío Sandoval será el cuarto árbitro.

El Aurinegro atraviesa un presente mucho más alentador. Viene de conseguir un sólido triunfo por 2-0 frente a Ciudad de Bolívar como visitante y acumula tres partidos sin perder, con un balance de dos victorias y un empate, una racha que buscará prolongar para seguir escalando posiciones en la tabla de la Primera Nacional.