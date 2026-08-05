Candela Arizaga rompió el silencio tras el escándalo con Facundo Moyano

La influencer se expresó en sus redes sociales un día después del episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano. Aseguró que tanto ella como su mascota se encuentran bien.

05/08/2026

Candela Arizaga habló públicamente por primera vez luego del episodio que protagonizó durante la madrugada del martes, cuando fue vista corriendo semidesnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano, tras salir del departamento de Facundo Moyano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la influencer llevó tranquilidad a sus seguidores y escribió: “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera”.

El mensaje fue difundido un día después de que se conocieran las imágenes del episodio, que derivó en una investigación judicial en la que Moyano fue imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Cómo fue el episodio

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del martes, cuando Arizaga salió corriendo de un edificio ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano. Detrás de ella salió Facundo Moyano, quien fue interceptado por efectivos policiales que acudieron al lugar tras un llamado al servicio de emergencias.

Un video registrado por un testigo mostró a la joven caminando por la avenida en aparente estado de desorientación, mientras personal de la Policía de la Ciudad y del SAME desplegaba un operativo en la zona.

Un vecino que presenció la situación relató en diálogo con Radio Mitre: “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”.

Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga es modelo e influencer y reúne más de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte publicaciones sobre viajes, producciones fotográficas y distintos aspectos de su vida cotidiana.

La joven alcanzó una mayor exposición pública a comienzos de 2024, cuando confirmó su relación con el cantante L-Gante. Aunque el vínculo duró pocos meses, ambos compartieron imágenes y videos en redes sociales que despertaron una fuerte repercusión.

Además, en sus redes sociales suele mostrar su fanatismo por Rosario Central. En distintas publicaciones se la puede ver alentando al equipo en el Gigante de Arroyito y vistiendo la camiseta del club.