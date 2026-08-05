En el Ducó, Boca sumó su primer triunfo en el Clausura ante Estudiantes

El Xeneize se quedó con el duelo por 1 a 0 ante el Pincha en Parque Patricios por el duelo pendiente de la segunda fecha del certamen. Ascacíbar el único gol del encuentro.

05/08/2026

Boca necesitaba una victoria que fuera mucho más que tres puntos. Después de un cierre de semestre repleto de dudas, el 1-0 sobre Estudiantes en el estadio de Huracán representó un paso importante en la reconstrucción del equipo de Rodolfo Arruabarrena. El resultado fue corto para lo que mostró el Xeneize, que dominó gran parte del encuentro y dejó varias conclusiones alentadoras.

A pesar de algunos sobresaltos en el primer tiempo, donde Estudiantes generó peligro y exigió en varias oportunidades a Álvaro Montero, el conjunto azul y oro nunca perdió la convicción de su idea. El Vasco mantuvo un esquema ofensivo, apostó por la movilidad de sus futbolistas y encontró en la banda derecha, con Leonel Flores y Leandro Lozano, una de sus principales armas para desequilibrar.

El único gol de la noche llegó sobre el cierre de la primera etapa. Tras una buena combinación por la derecha entre Flores y Aranda, Lautaro Blanco envió un centro preciso para que Santiago Ascacíbar marcara en contra de su propio arco, una acción que terminó inclinando el partido a favor del Xeneize.

Con la ventaja, Boca mostró su mejor versión. Controló la pelota, presionó alto, recuperó rápido y prácticamente no dejó reaccionar al conjunto platense. El mediocampo respondió con un Leandro Paredes mucho más cómodo que en partidos anteriores, bien acompañado por Milton Delgado y con mayor compromiso colectivo para la recuperación del balón.

Otra de las buenas noticias para Arruabarrena fue el rendimiento de Marco Pellegrino, que volvió a destacarse en la zaga y parece haberse ganado un lugar por encima de sus competidores. Sin embargo, el entrenador también encontró una preocupación que ya había manifestado en el mercado de pases: la falta de contundencia. Aunque generó varias situaciones claras, Boca volvió a sufrir por la escasa eficacia en los metros finales, una necesidad que explica por qué la dirigencia sigue buscando un delantero para reforzar el plantel.

El triunfo no resuelve todos los problemas, pero sí marca un cambio de rumbo. Boca empieza a mostrar una identidad más clara, recupera confianza y da señales de crecimiento, aunque todavía necesita mejorar su poder de fuego para terminar de consolidar la recuperación.