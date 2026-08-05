La Corte Suprema aprobó su presupuesto 2027 por más de $495 millones y reclamó más fondos al Gobierno

El máximo tribunal envió su proyecto al Poder Ejecutivo para que sea incorporado al Presupuesto nacional.

05/08/2026

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio 2027, que asciende a $495.049.855.166, y lo remitió al Poder Ejecutivo para su incorporación al proyecto de Presupuesto que será enviado al Congreso.

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La decisión quedó plasmada en la Acordada 18/2026, firmada por los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en la que el máximo tribunal también reclamó al Gobierno la transferencia de los remanentes de ejercicios anteriores y de los recursos previstos en la Ley 23.853, al considerar que los límites presupuestarios fijados por el Ministerio de Economía no alcanzan para cubrir las necesidades del Poder Judicial.

La mayor parte de los recursos estará destinada al pago de salarios, con una asignación de $401.735 millones para gastos en personal. El resto del presupuesto contempla $45.205 millones para bienes de uso, $40.527 millones para servicios no personales y $7.581 millones para bienes de consumo.

En cuanto a la estructura del organismo, la Corte proyectó una planta permanente de 4.732 cargos. De ese total, 4.091 serán financiados con recursos propios del Poder Judicial, mientras que 641 dependerán del Tesoro Nacional y estarán destinados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).

En el documento, los jueces señalaron que el proyecto fue elaborado con criterios de "prudencia y moderación", priorizando únicamente los requerimientos indispensables para garantizar el funcionamiento del servicio de justicia y mantener el equilibrio fiscal. Sin embargo, remarcaron que los topes presupuestarios comunicados por la Subsecretaría de Presupuesto resultan insuficientes para cubrir esas necesidades.

Por ese motivo, insistieron en la necesidad de recibir los remanentes presupuestarios y los aportes previstos por la Ley 23.853, al sostener que esos recursos son esenciales para preservar la autarquía financiera del Poder Judicial y asegurar el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Plan de obras e infraestructura

El proyecto también incorpora un Plan de Obras destinado a mejorar la infraestructura judicial. Entre las principales intervenciones previstas figura la adecuación del edificio ubicado en Rivadavia 763/771, con una inversión estimada en $5.125 millones.

Además, se incluyen trabajos de restauración de las fachadas y escaleras del Palacio de Justicia, la renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, la incorporación de un nuevo sistema central de aire acondicionado y refacciones en la sede de DAJUDECO, que abarcan oficinas, instalaciones de gas, sanitarios y sistemas eléctricos.

Según la Corte, estas obras permitirán preservar el Palacio de Justicia como monumento histórico nacional y mejorar las condiciones edilicias para el desarrollo de la actividad judicial.

Finalmente, la Acordada aclara que el proyecto presentado corresponde únicamente a la Corte Suprema, ya que el Consejo de la Magistratura aún no aprobó su propio presupuesto. Una vez incorporado al proyecto general del Presupuesto Nacional por el Poder Ejecutivo, deberá ser debatido por el Congreso.