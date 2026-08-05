Briatore le puso precio a Alpine: "Si fuera mío, ya lo habría vendido"

El histórico dirigente italiano también dejó una frase que llamó la atención al hablar del crecimiento económico de la Fórmula 1

05/08/2026

Flavio Briatore aseguró que el valor actual de Alpine supera ampliamente las estimaciones publicadas en los últimos meses y sostuvo que la escudería francesa está valuada en más de 3.000 millones de dólares. El histórico dirigente italiano también dejó una frase que llamó la atención al hablar del crecimiento económico de la Fórmula 1: "Si el equipo fuera mío, ya lo habría vendido".

Las declaraciones del actual asesor ejecutivo de Alpine surgieron luego de que la revista Forbes estimara en 2025 que la escudería tenía un valor de 2.450 millones de dólares, ubicándola en el séptimo lugar del ranking de equipos de la máxima categoría. Sin embargo, Briatore aseguró que la cifra quedó desactualizada.

"Tenemos una oferta por el 24% de Otro Capital con una valoración de 3.200 millones de dólares para el equipo. Estamos trabajando con una valoración cercana a los 3.500 millones, por lo que representamos entre el 40 y el 50% del valor total de Renault", explicó el empresario italiano en una entrevista con The Race.

Briatore también recordó cómo evolucionó el negocio de la Fórmula 1 en las últimas décadas. "Cuando vendí Benetton, el equipo estaba valuado en apenas 80 millones de dólares. Hoy hablamos de cifras de entre 3.500 y 4.000 millones, y muchos especialistas creen que en tres o cuatro años una escudería podría llegar a valer 10.000 millones de dólares", señaló.

Consultado sobre si considera que el mercado ya alcanzó su techo, el dirigente respondió con humor: "Si el equipo fuera mío, ya lo habría vendido". Mientras tanto, el futuro accionario de Alpine sigue abierto, ya que Otro Capital, dueño del 24% de la escudería desde 2023, analiza desprenderse de esa participación.

Finalmente, Briatore le restó importancia a un posible cambio de accionistas y aclaró que la decisión dependerá de Renault, que mantiene derecho de veto sobre cualquier operación. Además, remarcó que el objetivo será incorporar un socio que no solo aporte capital, sino también tecnología y herramientas para potenciar el crecimiento deportivo y empresarial del equipo.