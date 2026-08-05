La madre de Mailén Antonich aseguró que uno de los detenidos la acosaba y habló de un posible tercer implicado

Mientras avanza la investigación por el femicidio de la joven en Mar del Plata, la familia sostiene que el crimen fue premeditado. La Justicia extendió el secreto de sumario y profundiza nuevas medidas.

05/08/2026

La investigación por el femicidio de Johana Mailén Antonich continúa sumando elementos, mientras la madre de la joven volvió a reclamar justicia y aseguró que uno de los detenidos la acosaba desde hacía tiempo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una marcha contra la inseguridad realizada en Mar del Plata, María, madre de la víctima, afirmó que desde un principio desconfió de la supuesta entrevista laboral que llevó a su hija hasta el balneario Punta Cantera.

"Le advertí que no fuera porque el balneario número cero no existe. Había algo que no me cerraba", expresó. Además, señaló que Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, uno de los acusados, conocía a Mailén porque había sido vecino de la exsuegra de la joven.

Según su relato, el hombre estaba obsesionado con la víctima y la acosaba cada vez que la veía, por lo que considera que el crimen fue planificado.

La mujer también sostuvo que podría haber una tercera persona involucrada en el hecho que todavía no fue detenida. "Escapó y no lo agarraron", aseguró.

Respecto del remisero que trasladó a Mailén hasta el balneario, descartó que haya participado del crimen, aunque cuestionó que no hubiera alertado a la familia cuando la joven no regresó en el horario previsto.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar si la oferta laboral fue utilizada como una trampa para llevar a la víctima hasta el lugar donde fue asesinada.

En ese marco, el fiscal Carlos Russo prorrogó por otras 24 horas el secreto de sumario mientras avanza con distintas medidas para reconstruir las últimas horas de Mailén e identificar a todas las personas que tuvieron contacto con ella.

Uno de los elementos clave surgió del análisis de las cámaras de seguridad del balneario, que muestran a la joven caminando por el predio el viernes por la tarde junto a un hombre. Esas imágenes constituyen, hasta el momento, el último registro en el que aparece con vida, y modificaron la cronología inicial de la investigación.

Además, una declaración testimonial abrió una nueva línea de investigación, al mencionar una conversación en la que se habría hablado del pago de dinero una vez cometido el crimen.

A partir de esa información, la fiscalía ordenó un allanamiento en la vivienda de la exsuegra de la víctima, donde fueron secuestrados siete teléfonos celulares que serán peritados para determinar si contienen mensajes u otros elementos de interés para esclarecer el femicidio.

Por el momento, la mujer no está imputada ni detenida, mientras los investigadores analizan el contenido de los dispositivos y continúan trabajando para reconstruir cómo ocurrió el crimen y establecer si hubo más personas involucradas.