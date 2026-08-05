Taxista se sorprende al descubrir que su pasajero es Luis Fonsi

Un taxista experimenta una inesperada sorpresa al reconocer a su pasajero, el famoso cantante puertorriqueño Luis Fonsi, en un encuentro viral repleto de bromas y música.

05/08/2026

Luis Fonsi, el reconocido cantante puertorriqueño, compartió en sus redes sociales una divertida reacción de un taxista al darse cuenta de quién era. En el video, el artista comienza bromeando, afirmando que es Ricky Martin, lo que provoca la incredulidad del conductor: "No, no, no, no", replica el taxista.

Al darse cuenta de la realidad, Fonsi reconoce: "Pero sí soy cantante", lo que lleva al conductor a girarse y preguntarle: "¿Eres Luis Fonsi?". Con una afirmación clara, el artista responde: "Sí, señor", desatando la emoción del taxista, quien no puede contener su grito de sorpresa: "no manches, neta", una expresión típica de incredulidad en México.

El conductor, visiblemente emocionado, expresa su alegría diciendo: "Qué gusto" mientras estrecha la mano del cantante y admite que se siente "nervioso".

Durante el trayecto, se escucha en la radio el anuncio de la presencia del artista en México, y comienza a sonar su popular tema Cambiaré. Ambos, entre risas, cantan juntos la canción, mientras el taxista se enorgullece de llevar a un famoso a bordo.

Este entrañable momento fue compartido por Fonsi con un emotivo mensaje: "Quién diría que uno de los momentos más lindos de este viaje sería una conversación con mi taxista… gracias, México, Gracias Richy".

El video se ha vuelto viral en las redes sociales, generando una gran cantidad de reacciones positivas entre los seguidores del cantante, quienes celebran no solo su música, sino también su cercanía y humildad al interactuar con un fan.