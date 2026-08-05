Rusia lanzó un nuevo ataque masivo sobre Kiev: al menos 17 muertos y más de 40 heridos

El presidente Volodímir Zelenski denunció que los bombardeos alcanzaron depósitos civiles e insistió en reclamar más sistemas de defensa antiaérea y nuevas sanciones contra Moscú.

05/08/2026

Al menos 17 personas murieron y otras 44 resultaron heridas tras un nuevo ataque masivo lanzado por Rusia durante la noche contra la región de Kiev, según informó este miércoles el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

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A través de un mensaje en la red social X, el mandatario confirmó el saldo preliminar de víctimas y expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos. "Lamentablemente, 17 personas han muerto. Mis condolencias a las familias y los deudos", manifestó.

De acuerdo con Zelenski, las fuerzas rusas utilizaron 24 misiles balísticos y 115 drones, dirigiendo los ataques principalmente contra depósitos de empresas civiles, además de infraestructura y una estación ferroviaria.

"Esos establecimientos no tienen nada que ver con la guerra", afirmó el presidente ucraniano, al detallar que entre los lugares alcanzados se encuentran una cervecería, un depósito de materiales para la construcción y un centro logístico.

Tras la ofensiva, Zelenski volvió a reclamar mayor apoyo militar de los aliados occidentales, especialmente el envío de sistemas de defensa antimisiles. Según sostuvo, una entrega más rápida de ese armamento podría haber evitado la pérdida de vidas.

Además, instó a los países del G7 y de la Unión Europea a endurecer las sanciones contra Rusia, al señalar que una parte importante de la producción de misiles rusos aún no está alcanzada por las restricciones internacionales.

Mientras tanto, equipos del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania continuaban trabajando en distintas localidades afectadas, donde se registraron incendios de gran magnitud en depósitos y centros logísticos de los distritos de Brovary, Bucha y Fastiv.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que el operativo tuvo como objetivo instalaciones utilizadas para almacenar armamento y fabricar drones, y negó haber atacado objetivos civiles.

La nueva ofensiva coincide con el anuncio de Ucrania de intensificar sus operaciones sobre territorio ruso, en el marco de una campaña militar que busca afectar la infraestructura logística y energética de Moscú. Según medios especializados, esos ataques redujeron durante julio la capacidad de refinación de petróleo de Rusia a niveles que no se registraban desde 2002.