El drama de una niñera argentina: iba a ver a la Selección y fue detenida en Estados Unidos

Iliana Noelí Lick fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Filadelfia. Sus familiares iniciaron una campaña para afrontar los costos de su defensa legal.

05/08/2026

Una joven argentina de 30 años fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se disponía a viajar para presenciar un partido de la Selección argentina en el Mundial. Se trata de Iliana Noelí Lick, una niñera oriunda de Buenos Aires que reside en Filadelfia, cuya familia lanzó una campaña solidaria para reunir fondos destinados a su defensa judicial.

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La detención ocurrió el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando la joven estaba por abordar un vuelo con destino a Kansas City. Según informó su entorno, había ingresado legalmente a Estados Unidos en septiembre de 2024 y desde entonces vivía en esa ciudad junto a su novio.

Lick trabajaba como niñera para dos familias y estaba al cuidado de tres niños menores de cinco años. En la campaña publicada en GoFundMe, sus allegados destacaron que no posee antecedentes penales y remarcaron el fuerte vínculo que había construido con las familias para las que trabajaba.

"Para estos niños, Iliana no es solo una cuidadora. Es parte de su familia", señalaron en el mensaje difundido para solicitar ayuda económica.

La campaña para afrontar la defensa legal

Los organizadores de la colecta explicaron que durante los primeros días posteriores a la detención no pudieron comunicarse con la joven. Recién tiempo después lograron hablar con ella y contaron que se encuentra "asustada y abrumada", aunque agradecida por las muestras de apoyo recibidas.

El dinero recaudado será destinado a contratar abogados especializados en inmigración, afrontar una eventual fianza —que todavía no fue fijada— y cubrir otros gastos derivados del proceso judicial, como traslados y comunicaciones.

Hasta el momento, la campaña ya reunió más de 16.700 dólares y tiene como objetivo alcanzar los 24.000 dólares.

Qué dijo su novio

El novio de la joven, Steven Melchiorre, aseguró que Iliana mantiene un trámite migratorio en curso para regularizar su permanencia en Estados Unidos y sostuvo que el arresto fue completamente inesperado.

En declaraciones a CBS News, afirmó que la argentina siempre cumplió con las exigencias de las autoridades migratorias.

"Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran", expresó.

El caso generó repercusión entre la comunidad argentina residente en Estados Unidos y volvió a poner en debate los procedimientos de detención migratoria que lleva adelante el ICE en el marco del endurecimiento de los controles migratorios.