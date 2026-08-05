Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a Javier Milei en un video de TikTok

Tiene 38 años y fue arrestado en Quilmes tras una investigación de la Justicia Federal. En el allanamiento secuestraron un arma de fabricación casera y otros elementos de interés para la causa.

05/08/2026

Un hombre de 38 años fue detenido en Quilmes, provincia de Buenos Aires, acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei a través de un video difundido en la red social TikTok.

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La investigación se inició tras una denuncia realizada en la Línea 134 del Ministerio de Seguridad y quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7, encabezado por la jueza María Romilda Servini, quien ordenó el allanamiento que culminó con la detención del sospechoso.

El expediente se originó a partir de un video en el que el acusado aparecía con el rostro cubierto mientras lanzaba amenazas contra el mandatario. Entre las frases registradas en la grabación se encontraban expresiones como: "Soy el sicario de los kirchneristas", "Mayra Mendoza presidente" y "Milei, te quedan horas de vida".

La investigación fue desarrollada por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, cuyos efectivos realizaron tareas de ciberpatrullaje y análisis de fuentes abiertas (OSINT) para identificar al autor de las publicaciones.

Los investigadores analizaron perfiles en redes sociales, etiquetas geográficas y distintos rasgos físicos visibles en los videos, lo que permitió establecer la identidad del sospechoso y localizar su vivienda en el partido bonaerense de Quilmes.

Durante el procedimiento judicial, los efectivos secuestraron un arma de fabricación casera y otros elementos que serán incorporados a la causa, mientras avanza la investigación para determinar el alcance de las amenazas y las responsabilidades del detenido.