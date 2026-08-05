El Banco Central compró USD 8 millones y las reservas superaron los USD 50.000 millones por primera vez desde 2019

Las reservas internacionales alcanzaron su nivel más alto en casi seis años tras una nueva intervención oficial. El dólar mayorista mostró una leve suba, mientras el blue volvió a bajar.

05/08/2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió este miércoles USD 8 millones en el mercado cambiario y elevó las reservas internacionales brutas a USD 50.059 millones, el nivel más alto desde el 13 de septiembre de 2019.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con este incremento diario de USD 417 millones, impulsado en parte por la suba del precio internacional del oro, las reservas alcanzaron un máximo durante la gestión de Javier Milei y consolidaron la estrategia oficial de fortalecimiento de las arcas del organismo.

Desde enero de 2026, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el BCRA ya incorporó USD 13.381 millones mediante compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y otras operaciones financieras. La meta fijada por el equipo económico para este año oscila entre los USD 10.000 y los USD 17.000 millones, objetivo que la autoridad monetaria ya logró cumplir.

Durante julio, las compras oficiales totalizaron USD 2.162 millones, superando ampliamente los USD 1.418 millones de junio y convirtiéndose en el tercer mejor registro mensual del año. Este desempeño fue favorecido por el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones agropecuarias, energéticas y mineras, además de emisiones de deuda de empresas y provincias.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió 50 centavos y cerró en $1.496,50, aún cerca del máximo nominal de $1.498 alcanzado a fines de julio. El Banco Central mantiene el techo de la banda cambiaria en $1.850,48, dejando al tipo de cambio oficial un 23,6% por debajo de ese límite.

Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación avanzó cinco pesos y cerró en $1.520, mientras que el dólar blue retrocedió a $1.540, acumulando cinco jornadas consecutivas en baja.

En el mercado de futuros también predominó la estabilidad, con retrocesos de entre 0,1% y 0,2% en todos los contratos. Las posiciones para fines de agosto quedaron en $1.511,50.

Ahora, la atención de los mercados está puesta en el próximo dato de inflación, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el 13 de agosto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, una referencia clave para la evolución del esquema cambiario y la política monetaria del Gobierno.