Caen las acciones argentinas mientras las reservas del Banco Central vuelven a superar los USD 50.000 millones

La Bolsa porteña y los bonos cerraron en baja en una jornada marcada por la caída del petróleo y la cautela de los mercados. En contraste, las reservas internacionales alcanzaron un nivel que no se registraba desde hace nueve años.

05/08/2026

Los activos argentinos cerraron una jornada negativa este miércoles, en sintonía con un contexto internacional de cautela y el retroceso de los precios del petróleo, mientras que las reservas internacionales del Banco Central volvieron a superar los USD 50.000 millones, un umbral que no se alcanzaba desde hacía nueve años.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires cayó 1%, acumuló su cuarta baja consecutiva y alcanzó su nivel más bajo en un mes. La tendencia también se reflejó en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, donde predominaron las pérdidas.

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Entre las principales bajas se destacaron Bioceres (-3,8%), Satellogic (-3,5%), Vista Energy (-3,2%), YPF (-2%) y Banco Macro (-2%). Según analistas del mercado, el sector energético fue uno de los más afectados por la caída del precio internacional del crudo, impulsada por expectativas de una distensión en el conflicto de Medio Oriente.

Los bonos soberanos en dólares también registraron retrocesos, con una baja promedio del 0,3%, mientras que el riesgo país avanzó hasta los 428 puntos básicos, reflejando una mayor cautela entre los inversores.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en $1.496,50, mientras que el dólar minorista en el Banco Nación finalizó en $1.520. Por su parte, el dólar blue descendió cinco pesos y terminó la jornada en $1.540 para la venta.

La principal noticia positiva llegó desde el Banco Central. Las reservas internacionales crecieron USD 417 millones y superaron los USD 50.000 millones, un nivel que no se observaba desde 2017. El incremento estuvo favorecido, entre otros factores, por la valorización de las reservas en oro y la reciente renovación del acuerdo de swap de monedas con China por un plazo de cinco años.

En el plano internacional, Wall Street mostró un comportamiento mixto. Mientras el índice Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico, el S&P 500 y el Nasdaq finalizaron con pérdidas, en una rueda marcada por la toma de ganancias en el sector tecnológico y la expectativa por la evolución de la economía estadounidense.