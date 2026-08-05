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Policiales

Hallaron con vida al menor de 13 años que era intensamente buscado en Pampa de los Guanacos

El adolescente fue encontrado tras un operativo policial y ahora buscan reconstruir qué ocurrió durante las horas en las que permaneció desaparecido.

05/08/2026
Foto de archivo.

Tras varias horas de búsqueda y un importante despliegue policial en el departamento Copo, fue encontrado con vida Jeremía Emanuel Pérez, el adolescente de 13 años cuya desaparición había sido denunciada en la localidad de Pampa de los Guanacos.

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De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Policía de la Provincia localizaron al menor en el interior de un automóvil que se encontraba fuera de uso, ubicado en una zona alejada del casco urbano. Por el momento, las circunstancias en las que permanecía en ese lugar son materia de investigación.

El adolescente fue trasladado por disposición de la Unidad Fiscal de Copo, a cargo del fiscal Gabriel Gómez, hasta la Comisaría Comunitaria N° 43 de Pampa de los Guanacos, donde será entrevistado por los investigadores para reconstruir lo ocurrido durante el tiempo en que permaneció desaparecido.

En tanto, la Fiscalía dispuso nuevas medidas investigativas para esclarecer el caso, mientras personal policial continúa con las actuaciones correspondientes.

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