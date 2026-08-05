Las tres caras de la presencia digital: web, landing y tienda online

A medida que la digitalización avanza, es crucial entender las diferencias entre los tipos de plataformas online. En 2022, se estima que más del 80% de las empresas en Argentina tienen presencia en la web.

05/08/2026

En el mundo digital actual, entender la diferencia entre web, landing y tienda online es esencial para cualquier negocio que busque establecer una presencia efectiva en línea. Cada tipo de plataforma tiene un propósito y un diseño específicos que pueden influir en el éxito de una estrategia de marketing digital.

Una página web es una colección de páginas que contiene información sobre una empresa, producto o servicio. Generalmente, las páginas están interconectadas y permiten a los usuarios navegar a través de diferentes secciones. En Argentina, muchas empresas utilizan su sitio web como una herramienta principal para ofrecer información y generar contacto con sus clientes.

Por otro lado, una landing page o página de aterrizaje tiene un enfoque más específico. Su diseño está orientado a convertir visitantes en leads o clientes, a través de formularios o llamadas a la acción (CTA). Un dato relevante es que, según estudios, las landing pages pueden aumentar las tasas de conversión hasta un 300% cuando están bien optimizadas.

Las tiendas online, como su nombre indica, son plataformas de comercio electrónico donde los usuarios pueden comprar productos o servicios directamente. Estas plataformas no solo deben atraer visitas, sino que también deben facilitar una experiencia de compra fluida y segura. En 2021, el comercio electrónico en Argentina creció un 70% respecto al año anterior, lo que demuestra la importancia de tener una tienda online efectiva.

Las diferencias entre estas plataformas también se reflejan en su estructura y contenido. Mientras que una web puede incluir múltiples secciones como un blog, una página de contacto y un portafolio, una landing page se enfoca en un solo objetivo, y una tienda online está diseñada para la transacción directa.

Además, la optimización para motores de búsqueda (SEO) juega un papel crucial en todas ellas. Cada tipo de plataforma debe seguir estrategias diferentes para asegurar que su contenido sea visible y relevante en los resultados de búsqueda. Esto es vital, considerando que más del 90% de los usuarios no pasan de la primera página de resultados en Google.

Finalmente, comprender las funciones y ventajas de cada tipo de plataforma puede ayudar a los empresarios a elegir la mejor opción para sus objetivos comerciales. La selección correcta de una web, landing o tienda online puede ser decisiva para el crecimiento y la visibilidad de un negocio en el competitivo mercado digital actual.