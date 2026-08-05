Axel Kicillof celebró la visita del papa León XIV: “Es una gran alegría para nuestro pueblo”

El gobernador bonaerense destacó la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina y aseguró que su mensaje de defensa de la dignidad humana y la justicia social resulta necesario en el contexto actual.

05/08/2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró este miércoles la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina y calificó el anuncio como "una gran alegría" para el pueblo argentino, con especial mención a su paso por la Basílica de Luján.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario bonaerense sostuvo que la llegada del Pontífice representa un acontecimiento de gran importancia para el país y destacó el mensaje que impulsa desde el Vaticano.

"La visita del papa León XIV a la Argentina y a nuestra Provincia en Luján representa una gran alegría para nuestro pueblo", expresó Kicillof. Además, afirmó que el Santo Padre transmite "un mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social", el cual consideró necesario "en estos tiempos".

El pronunciamiento se produjo luego de que el Vaticano confirmara oficialmente que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira que también incluirá Uruguay y Perú.

Durante su estadía en el país, el Papa recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque la Santa Sede aclaró que el cronograma detallado de actividades será difundido en las próximas semanas.

Por su parte, el Gobierno nacional también celebró la confirmación del viaje y aseguró que la visita constituye "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional" para la Argentina.

Desde la Casa Rosada recordaron que la visita responde a la invitación oficial realizada por el presidente Javier Milei, entregada personalmente al Pontífice por el canciller Pablo Quirno durante una misión oficial al Vaticano.

Además, el Ejecutivo informó que ya trabaja junto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar los aspectos de seguridad, logística y organización del viaje.

La llegada de León XIV marcará su primera visita a la Argentina desde que fue elegido como jefe de la Iglesia Católica. El recorrido por Sudamérica también comprenderá Uruguay y Perú, país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral antes de asumir el pontificado.