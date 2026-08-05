La Copa Argentina confirmó el cronograma de octavos de final

La organización oficializó los días y horarios de todos los cruces de los octavos de final. Además, anunció que evalúa implementar el VAR semiautomático desde esta instancia y confirmó que la final se jugará el 4 de noviembre.

05/08/2026

La Copa Argentina confirmó este miércoles el calendario completo de los octavos de final, con días, horarios y la mayoría de las sedes ya definidas. Uno de los cruces más esperados será el que protagonizarán Vélez y Boca, programado para el miércoles 2 de septiembre a las 21.15, aunque el estadio donde se disputará el encuentro todavía no fue confirmado.

Además del cronograma, la organización informó que la final de la Copa Argentina 2026 se jugará el 4 de noviembre, mientras que tanto el horario como la sede del partido decisivo se darán a conocer más adelante.

Otra de las novedades pasa por el aspecto tecnológico. Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA, adelantó que existe la intención de implementar el VAR semiautomático desde esta fase del certamen. El sistema, que utiliza 28 cámaras adicionales para detectar automáticamente las posiciones adelantadas y alertar a los árbitros del VAR, aún está en evaluación, aunque tiene grandes posibilidades de debutar en los octavos y mantenerse para las instancias decisivas.

El cronograma de los octavos de final

Miércoles 12 de agosto Atlético Tucumán vs. Independiente – 19.15 (Coloso Marcelo Bielsa, Rosario).

Martes 18 de agosto Deportivo Riestra vs. Gimnasia (LP) – 17.00 (Norberto Tomaghello, Florencio Varela). Banfield vs. Midland – 21.15 (Nuevo Francisco Urbano, Morón).

Miércoles 19 de agosto Racing vs. Belgrano – 19.15 (Estadio Único La Pedrera, Villa Mercedes).

Miércoles 26 de agosto Aldosivi vs. Independiente Rivadavia – 21.15 (Florencio Sola).

Jueves 27 de agosto Estudiantes vs. Barracas Central – 19.00 (sede a confirmar). Platense vs. Instituto – 21.15 (Coloso Marcelo Bielsa, Rosario).

Miércoles 2 de septiembre Vélez vs. Boca – 21.15 (sede a confirmar).



Con el cuadro ya definido y el calendario confirmado, la Copa Argentina entra en una etapa decisiva, con varios cruces entre equipos de Primera División y la posibilidad de estrenar una de las principales innovaciones tecnológicas del arbitraje mundial.