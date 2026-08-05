El Gobierno modificó la Ley de Tierras, pero los gremios ratificaron la marcha al Congreso

La CGT, las dos CTA y organizaciones sociales ratificaron la movilización prevista para este jueves en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

05/08/2026

Pese a que el Gobierno modificó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y dio marcha atrás con el punto que eliminaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, los gremios y organizaciones sociales confirmaron que mantendrán la movilización convocada para este jueves frente al Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La protesta coincidirá con el tratamiento de la iniciativa en el Senado y contará con la participación de la CGT, las dos CTA, la UTEP y el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), entre otras organizaciones, que sostienen que el proyecto mantiene artículos que consideran perjudiciales. El Gobierno modificó el texto para elevar el límite de tierras rurales en manos extranjeras del 15% al 25%, en busca de reunir los votos necesarios para su aprobación en la Cámara alta.

"Se sostiene la movilización", señalaron desde el entorno de uno de los dirigentes de la CGT, que confirmó la concentración para las 14 frente al Parlamento.

En el Fresu, espacio que reúne a gremios distanciados de la conducción cegetista, también ratificaron la protesta. Desde ese sector consideran que, más allá de los cambios introducidos por el oficialismo, el proyecto conserva disposiciones que califican como "nocivas".

Entre los puntos cuestionados mencionan los desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, las restricciones a la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que, según denuncian, facilitarían la venta de tierras afectadas por incendios. Por ese motivo, aseguran que existen razones suficientes para sostener la movilización.

La misma postura adoptaron la CTA Autónoma y la UTEP, que ratificaron la convocatoria con el objetivo de expresar el rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

En la previa del debate legislativo, las tres centrales obreras realizaron una conferencia de prensa en la sede de la CGT, donde participaron integrantes del triunvirato conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de los titulares de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Durante el encuentro, los dirigentes sindicales cuestionaron la iniciativa oficial al sostener que representa un intento de favorecer la concentración de tierras. En ese marco, advirtieron que el proyecto implica "ponerle un cartel de venta al país" en beneficio de "unos pocos millonarios".

La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada genera un fuerte debate político desde hace varios meses. Si bien el oficialismo introdujo modificaciones para facilitar su tratamiento en el Senado, organizaciones sindicales, sociales y ambientalistas sostienen que el proyecto continúa afectando aspectos vinculados con la soberanía territorial, las expropiaciones y la protección de los recursos naturales, por lo que decidieron mantener la protesta prevista para este jueves.