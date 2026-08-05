El director de la fábrica de drones rusos resultó gravemente herido en un atentado con bomba

El ataque dejó en cuidados intensivos a Vladimir Tkachuk, y los servicios de emergencia señalaron que permanece en cuidados intensivos tras el estallido.

05/08/2026

El director general de la empresa rusa Uraldronzavod, Vladímir Tkachuk, resultó gravemente herido tras un atentado con bomba perpetrado este miércoles, según informaron fuentes policiales a la agencia rusa TASS. El ataque se produjo cuando el automóvil Mercedes Benz en el que viajaba Tkachuk explotó en la localidad de Bolshói Istok, cerca de Yekaterimburgo, capital de los Urales. El conductor y guardaespaldas de Tkachuk falleció en el acto debido a las heridas sufridas.

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Tkachuk, de 35 años, permanece ingresado en cuidados intensivos en estado crítico. Médicos de la ciudad luchan por mantenerlo con vida tras las graves lesiones ocasionadas por la explosión, según indicaron fuentes de los servicios de emergencia citadas por TASS. El canal de Telegram Mash reportó que el artefacto explosivo había sido colocado en los bajos del vehículo.

La explosión que afectó a Tkachuk ocurrió días después de otro atentado con bomba en Moscú, donde cinco personas murieron en un restaurante céntrico. En ese caso, el objetivo habría sido un alto mando del Ejército ruso, según informaciones recogidas por medios locales. Además, la semana pasada, el director y fundador de otra empresa rusa de drones resultó herido en un tiroteo, episodio que la fiscalía calificó como “intento de asesinato”.

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Vladímir Tkachuk es el director general de la empresa rusa Uraldronzavod, especializada en la producción de drones

Las imágenes difundidas en redes sociales rusas muestran el chasis calcinado del Mercedes Benz, rodeado de escombros. Las autoridades todavía investigan las circunstancias exactas y los responsables del ataque, mientras no se han registrado comentarios oficiales desde Ucrania respecto a este último incidente.

Uraldronzavod se especializa en la fabricación de drones kamikaze de tipo FPV, conocidos como Upir. Estos cuadricópteros pueden ser operados con gafas de realidad virtual, tienen un alcance de hasta 12 kilómetros y alcanzan velocidades de hasta 180 kilómetros por hora, lo que los convierte en herramientas utilizadas para ataques dirigidos o lanzamiento de explosivos en la línea del frente en Ucrania.

Tkachuk fundó la firma en 2023 y ha sido fotografiado presentando sus drones al presidente Vladímir Putin. Además, administraba un canal de Telegram titulado Poviórnutie na voiné (‘Obsesionados con la guerra’), donde publicaba información sobre la campaña militar rusa en Ucrania.

En los últimos meses, figuras asociadas al sector militar y de defensa en Rusia han sido blanco de distintos atentados. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Kiev ha señalado como objetivos a diversas personalidades vinculadas con el desarrollo tecnológico y la industria armamentística rusa, según se informó en Kommersant y medios internacionales.