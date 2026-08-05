El cine Renzi renueva su cartelera con el estreno de una producción argentina y nuevas funciones para toda la familia

"La mujer de fuego" llega como principal novedad de la semana, mientras continúan en pantalla "Toy Story 5" y "SpiderMan: Un nuevo día". También siguen vigentes las promociones y tarifas especiales.

05/08/2026

La cartelera del cine teatro Renzi se renueva desde el jueves 9 hasta miércoles 12 con el estreno de una película de producción argentina “La mujer de fuego” que nos adentra en la historia de una actriz novata cuya situación nos plantea ¿Cómo sobrevivieron los artistas a la pandemia, sin trabajo y sin posibilidad de hacer arte? Obligados al trabajo por aplicaciones, changas y una vida sin lo que los motoriza

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“La muer de fuego” sigue a Marina, una actriz que llega a la Ciudad de Buenos Aires para su primer papel protagónico, pero la pandemia le quita esa oportunidad. Al encontrarse frustrada, conoce a un activista socioambiental que la lleva a cuestionar sus propios prejuicios mientras debe decidir entre defender su territorio o perseguir su sueño. Se proyectará desde el jueves 6 hasta el domingo 9 a partir de las 20.

Continúa en cartelera la famosa película de animación “Toy Story 5” a partir de las 15.30hs. En esta nueva aventura, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos regresan para enfrentar un desafío diferente: la creciente influencia de la tecnología en la vida de los niños. Con nuevos personajes, emociones y enseñanzas, la película invita a reflexionar sobre el valor de la amistad, la imaginación y el juego.

Finalmente, en “SpiderMan: Un nuevo día”, Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, un SpiderMan a tiempo completo, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado. Se proyectará a las 17.20hs y 21.30hs.

Cabe destacar, que se encuentran en vigencia los precios en las entradas generales para menores de $6000, mayores $7000, Espacio INCAA $5000, estudiantes y jubilados $2500. Mientras que las películas “Toy Story 5”y SpiderMan: Un nuevo día” entran en la promoción de dos entradas al precio de una los lunes, martes y miércoles.