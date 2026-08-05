Güemes confirmó a Mariano Munar como entrenador interino para visitar a Agropecuario

El club santiagueño oficializó que el DT estará al frente del plantel profesional de manera provisoria y dirigirá al equipo este sábado en Carlos Casares, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

05/08/2026

Güemes anunció este miércoles que Mariano Munar será el entrenador interino del plantel profesional y estará al frente del equipo en el compromiso del próximo sábado frente a Agropecuario, en Carlos Casares, por una nueva jornada de la Primera Nacional.

La decisión fue comunicada oficialmente por la institución a través de sus redes sociales, donde informó que Munar asumirá de manera provisoria la conducción del equipo mientras la dirigencia continúa trabajando en la búsqueda del nuevo director técnico.

De esta manera, Mariano Munar tendrá su primera prueba al frente del Gaucho este fin de semana, cuando visite a Agropecuario con el objetivo de sumar un resultado positivo que le permita comenzar una nueva etapa y recuperar terreno en el campeonato de la Primera Nacional.