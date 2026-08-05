Apertura de juicio por estafas en Tucumán contra un ex policía

La causa judicial contra Daniel Chavarría involucra estafas que causaron graves daños económicos a comerciantes y feriantes en Tucumán.

05/08/2026

El Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura a juicio oral y público en el caso de Daniel Edgardo Chavarría, un ex sargento de la Policía acusado de estafas graves. Esta causa pone de manifiesto diversas maniobras fraudulentas que habrían perjudicado a feriantes y comerciantes en Tucumán.

La acusación sostiene que Chavarría, aprovechándose de su posición como personal policial, llevó a cabo acciones engañosas en el Paseo Sáenz Peña. Se le atribuye haber ocasionado importantes perjuicios económicos a los locatarios al percibir sumas de dinero por alquileres y renovaciones que nunca se rindieron a la administración del predio.

Durante la audiencia del pasado 5 de agosto, se presentó la teoría del caso por parte de la auxiliar de fiscal Emely Rafael, quien argumentó que la prueba documental y testimonios de las víctimas son fundamentales para el desarrollo del juicio. La fiscalía ha solicitado una pena de 14 años de prisión para el imputado.

Rafael también destacó la existencia de una pericia caligráfica que respaldaría las acusaciones, así como un informe contable que estima los daños económicos en casi 39 millones de pesos hasta agosto de 2025. Este análisis pone en evidencia la magnitud de las estafas perpetradas por Chavarría.

La fiscal subrayó que muchas víctimas se han animado a denunciar, aunque existen numerosos casos no reportados debido a la confianza depositada en el acusado por su condición de policía. Además, se ha detectado la posible existencia de una asociación ilícita relacionada con este caso, que se está investigando por separado.

La querella ha respaldado todas las solicitudes del Ministerio Fiscal, lo que ha llevado al juez a aceptar la elevación de la causa a juicio. Esto marca un paso importante en la lucha contra la corrupción policial y los delitos de estafa en la provincia.

Los delitos imputados a Chavarría incluyen el cobro indebido de alquileres y la venta irregular de locales en el Paseo Sáenz Peña, donde se estima que recibió montos significativos a cambio de promesas de alquiler y venta de puestos que nunca se materializaron, causando así un grave perjuicio a los comerciantes involucrados.