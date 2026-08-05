Pablo Quirno celebró la visita del papa León XIV y pidió que "no se generen divisiones políticas"

El canciller aseguró que la llegada del sumo pontífice representa "paz y unión" para el país y destacó que el Gobierno ya trabaja en la organización de la visita junto a distintas áreas nacionales.

05/08/2026

El canciller Pablo Quirno celebró la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y pidió que el acontecimiento no sea utilizado con fines políticos. En declaraciones a TN, sostuvo que la llegada del Santo Padre representa una oportunidad para promover la paz y la unidad entre los argentinos.

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"Es una fiesta para todos los argentinos y es lo que tenemos que festejar", expresó el funcionario. Además, remarcó que "no tenemos que generar divisiones políticas" y aseguró que la visita apostólica "es la paz y la unión en el país".

Quirno también destacó el vínculo entre el Gobierno y la Iglesia católica. "La relación con la Iglesia es madura desde que asumí", afirmó, al tiempo que reconoció el rol social que cumple la institución. "Pusimos nuestro granito de arena para que la visita del Papa pueda ser una realidad. El mensaje es de unión", agregó.

El canciller insistió en que la visita tendrá un carácter estrictamente pastoral. "No es un viaje político y no vamos a convertirlo en eso", subrayó.

En paralelo, el Gobierno nacional comenzará la próxima semana la coordinación formal del viaje con una reunión interministerial convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Del encuentro participarán las áreas nacionales involucradas en la organización y luego se avanzará en las gestiones con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, jurisdicciones incluidas en el recorrido previsto.

Según trascendió, todavía no está definida la lista de funcionarios que integrarán la mesa de trabajo y tampoco fue confirmada una eventual reunión de gabinete ampliado encabezada por el presidente Javier Milei, como ocurrió en otras visitas internacionales.

Quirno informó además que el Ejecutivo emitirá un decreto para declarar la visita apostólica de interés nacional. El programa oficial será comunicado por la Santa Sede una vez que concluyan las negociaciones sobre el itinerario y las actividades que desarrollará el pontífice durante su estadía.

La coordinación abarcará aspectos vinculados con la agenda, el protocolo, la seguridad, el transporte, la cobertura de prensa y la logística. Entre los organismos que participarán se encuentran la Cancillería, la Secretaría de Culto y el Ministerio de Seguridad, aunque la integración definitiva aún no fue confirmada.

Asimismo, el Gobierno analiza sumar al Ministerio de Defensa y a los organismos responsables del tránsito aéreo, los controles migratorios, la atención sanitaria y la gestión de emergencias. El operativo de seguridad será coordinado por la cartera de Seguridad mediante un comando unificado, con participación de fuerzas federales y provinciales en las distintas jurisdicciones que recorrerá el papa León XIV.