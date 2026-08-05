Rechazaron el pedido de detención del exgerente de Furth Automotores investigado por un presunto desfalco millonario

La jueza María del Bravo Suárez desestimó la solicitud presentada por la fiscal Victoria Ledesma y el querellante Marcelo Sgoifo en el marco de una causa que investiga un supuesto perjuicio superior a los $300 millones.

05/08/2026

La Justicia resolvió rechazar el pedido de detención de Gerardo Caro, exgerente de Furth Automotores, quien se encuentra investigado en una causa por un presunto desfalco que superaría los 300 millones de pesos en perjuicio de la concesionaria.

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La decisión fue adoptada por la jueza María del Bravo Suárez, quien desestimó la solicitud impulsada por la fiscal Victoria Ledesma y el abogado querellante Marcelo Sgoifo.

De acuerdo con la información trascendida, el pedido de detención se sustentó en la magnitud de la presunta maniobra investigada y en la existencia de posibles riesgos procesales, teniendo en cuenta que Caro reside actualmente en la provincia de Tucumán.

En el expediente también se destacó que el exgerente no presentó un pedido de eximición de prisión, aunque ese aspecto no modificó la decisión adoptada por la magistrada.

La investigación busca determinar las responsabilidades por un supuesto perjuicio económico millonario contra la empresa. En ese marco, una auditoría interna habría detectado presuntas irregularidades que involucran a distintos integrantes de la organización.

Además de Caro, también aparece mencionado en la causa el jefe de Ventas, quien figura entre las personas alcanzadas por la investigación.

Mientras la pesquisa continúa su curso, la Justicia deberá avanzar con la recolección de pruebas para establecer las eventuales responsabilidades penales de los involucrados en el presunto desfalco.