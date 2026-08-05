La Banda inició la “Semana Mundial de la Lactancia Materna” con charlas informativas y de concientización

El objetivo es concientizar sobre sus beneficios y generar un espacio de intercambio entre madres y profesionales de la salud.

05/08/2026

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 1 del barrio Tabla Redonda llevó a cabo una actividad de promoción y concientización sobre la importancia de la lactancia materna para la salud de las madres y los recién nacidos.

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El taller se llevó a cabo el día martes por la tarde, fue organizado por el centro de salud dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial y consistió en una charla informativa a cargo del Licenciado en Obstetricia, Mariano Domínguez.

Durante el encuentro participaron pacientes y personal de salud, quienes compartieron un espacio de intercambio sobre los beneficios de la lactancia materna, su impacto en el desarrollo integral del niño y la importancia del acompañamiento familiar y del equipo sanitario para favorecer una lactancia exitosa.

En la oportunidad, el Licenciado Domínguez explicó lo siguiente sobre esta iniciativa: “Todos los años, del 1 al 7 de agosto, se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Por lo tanto, en el día de la fecha se realizó una actividad de concientización que incluyó la presentación de afiches alegóricos a la fecha.

También se explicó a las pacientes que concurren a la atención de obstetricia en qué consiste la lactancia materna, cuáles son los beneficios, porqué es importante la lactancia materna, no solamente para el bebé, sino también para la madre y para su familia.

Cuando se dan estas charlas, que no son tan estructuradas, se les pregunta a las pacientes como es su experiencia con la lactancia ya que los testimonios de mujeres que fueron madres varias veces le sirve mucho a las madres primerizas.

En las charlas también participa el personal del CAMM y cada uno participa y aporta lo suyo de acuerdo a sus conocimientos como trabajadores del ámbito de la salud que están en contacto permanente con madres y sus bebés".

“La lactancia materna es el primer alimento que recibimos cuando nacemos, después de que salimos del vientre de nuestra madre. Por lo tanto, durante el encuentro se ha indicado porqué es tan importante, cuáles son los beneficios para el niño y cuáles son los beneficios para la mamá.

Al ser el primer alimento que recibe el niño cuando nace, está compuesto por proteínas, líquidos y componentes grasos indispensables que la madre fabrica con su cuerpo y en las proporciones adecuadas para el bebé.

Por eso se recomienda que la lactancia materna en los primeros seis meses de vida sea exclusiva, como primer y único alimento del niño, para un buen desarrollo físico y mental. Además sirve para crear y fomentar el vínculo entre madre e hijo”.

Finalmente, cabe destacar que el Licenciado Mariano Domínguez atiende en el CAMM Tabla Redonda, los siguientes días y horarios, los lunes a las 10; los martes, a las 14, y los viernes a las 8 y a las 14, de forma rotativa.