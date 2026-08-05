"La nota no define lo que un chico aprende": el llamado de una especialista a cambiar la mirada sobre la educación

La psicopedagoga Olga Romagnoli sostuvo que el aprendizaje debe valorarse por encima de las calificaciones y advirtió sobre la importancia de detectar a tiempo las dificultades que pueden afectar el desarrollo de los estudiantes.

05/08/2026

¿Un 10 garantiza que un alumno aprendió? ¿Un aplazo significa necesariamente un fracaso? Para la psicopedagoga y magíster en Psicología Educacional Olga Romagnoli, la respuesta es no. La especialista planteó la necesidad de cambiar la forma en que las familias y las escuelas evalúan el proceso educativo, poniendo el foco en el aprendizaje y no únicamente en las calificaciones.

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Durante una entrevista con Radio Panorama, Romagnoli explicó que las notas representan apenas un indicador dentro del proceso educativo, pero no siempre reflejan los conocimientos que logró incorporar un estudiante.

"El aprendizaje no termina en la nota, sino que empieza allí", afirmó, al señalar que muchas veces los alumnos estudian únicamente para aprobar un examen y no para construir conocimientos que puedan aplicar en el futuro.

En ese sentido, sostuvo que el verdadero desafío es que los contenidos se integren a la formación de cada estudiante, ya que serán herramientas fundamentales para desenvolverse en la vida adulta, tanto en el ámbito social como laboral.

La especialista también llamó la atención sobre la necesidad de observar cómo aprende cada niño, ya que no todos incorporan los conocimientos de la misma manera. Explicó que existen diferencias en los procesos de atención, memoria y comprensión, por lo que es clave detectar tempranamente las dificultades específicas del aprendizaje.

Además, remarcó que no todos los problemas están relacionados con el alumno, sino que en algunos casos también pueden existir estrategias de enseñanza que no logran responder a las necesidades de cada grupo.

Otro aspecto que destacó fue el trabajo conjunto entre la familia y la escuela. Según explicó, la confianza entre ambos espacios es indispensable para acompañar el desarrollo de los estudiantes y brindar respuestas oportunas cuando aparecen dificultades.

Romagnoli recordó que la legislación argentina reconoce las dificultades específicas del aprendizaje y establece que es el sistema educativo el que debe adaptarse a las necesidades del estudiante, y no al revés, favoreciendo una educación más inclusiva.

Finalmente, la profesional dejó un mensaje dirigido a las familias: "El aprendizaje es una herramienta de inclusión. Es lo que permitirá que ese niño o adolescente pueda integrarse plenamente a la sociedad y construir un proyecto de vida independiente", concluyó.