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Vélez le ganó a Unión Santiago en San Ramón y sacó ventaja en la ida

El Fortín se quedó con el duelo por 2 a 1 ante el Trico por la ida de las semis del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

05/08/2026

Vélez de San Ramón hizo pesar la localía y venció 2-1 a Unión Santiago en el encuentro de ida de las semifinales del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol

El equipo de Pablo Ávila encontró rápidamente la ventaja. A los 15 minutos, Corbalán culminó una buena acción ofensiva para abrir el marcador. Unión Santiago reaccionó y a los 21 minutos llegó al empate por intermedio de Santiago Ibáñez, que aprovechó su oportunidad para poner el 1-1.

A los 30 minutos, Jorge Galván y Guillermo Coria fueron expulsados por agresión mutua, dejando a ambos equipos con diez jugadores. A los 37 minutos, Corbalán apareció nuevamente para marcar el 2-1 con una gran definición.

La revancha se jugará el próximo fin de semana en el estadio Roberto "Tito" Molinari, donde Unión Santiago buscará revertir la historia y Vélez intentará sostener la ventaja para meterse en la gran final del Torneo Anual.

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