Qué declaró el policía que persiguió a Candela Arizaga tras escapar del departamento de Facundo Moyano

El inspector de la Policía de la Ciudad que intervino durante el episodio entre Candela Arizaga y Facundo Moyano se convirtió en un testigo clave tras declarar en la causa por violencia de género.

05/08/2026

El efectivo relató que, durante la madrugada del martes, patrullaba el barrio porteño de Belgrano cuando fue comisionado a un edificio ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400, tras un llamado al servicio de emergencias que alertaba sobre una persona que estaría sufriendo un ataque al corazón.

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Al llegar, un empleado de seguridad le informó que una joven había salido del departamento “corriendo a los gritos” y en un evidente estado de alteración. El inspector declaró que observó a Arizaga escapar prácticamente desnuda, vistiendo únicamente una prenda íntima de red roja, mientras era seguida por Moyano, quien, según el testimonio, ignoró el pedido de los policías para detenerse y continuó persiguiéndola.

El agente logró interceptar a la joven varias cuadras después. Según su declaración, Arizaga le manifestó en ese momento que era pareja de Moyano, que él “la mantenía encerrada” en el departamento y que la había golpeado. También señaló que la mujer presentaba un marcado estado de nerviosismo, por lo que se solicitó la intervención del SAME.

La joven fue trasladada al Hospital Pirovano, donde los médicos constataron un cuadro de hipotensión arterial, taquicardia y un aparente estado de intoxicación por presuntos estupefacientes.

El policía informó además que la Fiscalía ordenó relevar las cámaras de seguridad del edificio y de la vía pública, imágenes que permitieron reconstruir la secuencia desde la salida del inmueble hasta la intervención policial en la esquina de Vértiz y Sucre.

Pese a esa primera manifestación atribuida a Arizaga, posteriormente, al declarar en el hospital, la joven sostuvo que Moyano “no le hizo nada”, negó haber sido golpeada y afirmó que lo ocurrido fue consecuencia del consumo de drogas.

Por su parte, el sindicalista rechazó las acusaciones durante su indagatoria y aseguró que la relación con su pareja “siempre fue amorosa” y que nunca le impidió salir o ingresar al departamento.

Aunque Facundo Moyano recuperó la libertad horas después de su detención, la Justicia le impuso una restricción de acercamiento hacia Candela Arizaga, mientras continúa la investigación del caso.