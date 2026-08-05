Bº Ejército Argentino: adolescentes intentaron hacer “willy” con una moto, perdieron el equilibrio y derraparon

El accidente ocurrió minutos después de las 13. Los menores de edad resultaron heridos, fueron asistidos por el SEASE 107 y uno de ellos fue trasladado al Hospital Regional.

05/08/2026

Dos adolescentes resultaron heridos este miércoles tras protagonizar un accidente de moto en el barrio Ejército Argentino de la ciudad Capital.

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Según informaron testigos a Diario Panorama, el hecho ocurrió alrededor de las 13.30, en inmediaciones de calle 51 y 1, donde circulaban dos menores de 16 y 17 años a bordo de una motocicleta 110cc.

De acuerdo con la información aportada, los adolescentes habrían estado realizando maniobras con el rodado y, al intentar levantar la moto, perdieron el control y cayeron al pavimento.

En el lugar intervino personal del SEASE 107, que asistió a ambos heridos. Uno de los adolescentes fue trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica.