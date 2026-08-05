Neymar explotó tras la clasificación de Santos: insultos, burlas y un fuerte cruce con el presidente de Remo

Neymar volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no solo por su fútbol. Tras la victoria de Santos por 1-0 sobre Remo, que le dio la clasificación a los cuartos de final de la Copa de Brasil, el delantero brasileño protagonizó un fuerte cruce con jugadores, hinchas y dirigentes del conjunto de Belém, en una jornada cargada de tensión.

Una vez finalizado el encuentro, mientras se dirigía al vestuario, Neymar comenzó a gritarles a los futbolistas de Remo, recordándoles la eliminación, e incluso realizó gestos y bailes en tono de burla. La situación generó una inmediata reacción de los integrantes del equipo local y terminó escalando hasta involucrar al presidente del club, Antonio Carlos Teixeira, conocido como Tonhão.

El mandatario de Remo lanzó una durísima crítica contra el exjugador de Barcelona y PSG. "El Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!", disparó con evidente enojo.

La tensión había comenzado incluso antes del pitazo final. Durante el partido, Neymar respondió a los insultos de los hinchas locales enviándoles besos desde el campo de juego, alimentando un clima que terminó explotando tras la clasificación. En lo futbolístico, el delantero ingresó en el segundo tiempo y fue determinante: a los 28 minutos asistió a Rony, quien marcó el único gol del encuentro y aseguró el pase del Peixe a la próxima instancia del certamen.