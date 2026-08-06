En fotos: así se vivió la primera semifinal en La Banda entre Central Argentino y Central Córdoba

La niebla fue protagonista de una noche cargada de emociones. El Albo se impuso por 1-0 sobre el Ferro y dio el primer paso rumbo a la final. Reviví las mejores postales del encuentro.

Hoy 01:29

La semifinal de ida entre Central Argentino y Central Córdoba no solo dejó emociones dentro del campo de juego. En las tribunas, los hinchas de ambos equipos volvieron a demostrar su pasión y acompañaron a sus equipos en una noche muy especial, donde la intensa niebla no fue un impedimento para vivir una verdadera fiesta del fútbol santiagueño.

Desde mucho antes del inicio del partido, las inmediaciones del estadio comenzaron a poblarse de camisetas, banderas y bombos. Con el correr de los minutos, las tribunas fueron tomando color y el aliento se hizo sentir, empujando a los protagonistas durante los 90 minutos de un encuentro tan parejo como intenso.

A pesar de que por momentos la escasa visibilidad obligó a seguir el juego con dificultad, el clima en las gradas nunca decayó. Los cánticos, el acompañamiento permanente y la ilusión de dar un paso hacia la final fueron el denominador común de una jornada que volvió a reflejar la pasión con la que se vive el fútbol en La Banda.

En esta galería de imágenes repasamos las mejores postales que dejaron los simpatizantes de Central Argentino y Central Córdoba, protagonistas de un marco que estuvo a la altura de una semifinal y que promete repetirse en la revancha del próximo domingo.

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