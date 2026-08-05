VIDEO | Una espesa niebla envolvió Santiago durante la noche y sorprendió a los santiagueños

La intensa bruma redujo la visibilidad en distintos sectores de la ciudad y llamó la atención de quienes aún transitaban por las calles.

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Una densa capa de niebla cubrió Santiago del Estero durante la noche de este miércoles y sorprendió a los santiagueños con un paisaje poco habitual. La intensa bruma comenzó a hacerse notar con el correr de las horas y terminó envolviendo gran parte de la ciudad.

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El fenómeno provocó una importante reducción de la visibilidad en avenidas, calles y otros sectores de la capital, por lo que quienes circulaban en vehículos debieron hacerlo con mayor precaución para evitar inconvenientes.

Las imágenes registradas en video reflejan cómo la niebla cubrió distintos puntos de la ciudad, generando un escenario inusual que no pasó desapercibido entre vecinos y automovilistas.

Este tipo de fenómenos suele producirse cuando coinciden elevados niveles de humedad, poco viento y un descenso de la temperatura, condiciones que favorecen la formación de bancos de niebla durante la noche y la madrugada.