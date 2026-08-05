Termas: “Yeyo” terminó detenido tras robar en un local de indumentaria

Una comerciante denunció el robo de prendas de vestir de su negocio y, horas más tarde, aportó datos que permitieron ubicar al presunto autor.

Hoy 23:44

Un rápido trabajo policial permitió esclarecer en pocas horas un robo cometido contra un local de indumentaria de Las Termas de Río Hondo y culminó con la detención del principal sospechoso, conocido por el alias de "Yeyo".

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La investigación comenzó durante la mañana del miércoles, cuando Selene Belén Ávila, de 26 años, propietaria del comercio "Luisa Indumentaria", ubicado sobre avenida Buenos Aires y calle Necochea, en barrio Adela, denunció que desconocidos habían violentado una ventana del frente del local para ingresar y sustraer doce pantalones de jean de distintos colores, todos con sus respectivos percheros y etiquetas identificatorias del comercio.

Durante su declaración, la comerciante manifestó que una vecina le informó que Braian Nahuel Albarracín, alias "Yeyo", había recorrido domicilios del barrio durante la madrugada ofreciendo a la venta cuatro pantalones de jean, prendas que serían compatibles con las sustraídas de su negocio.

Horas más tarde, alrededor de las 20, efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (U.T.M.), perteneciente a la División Prevención Departamental N° 6 Termas, realizaban recorridos preventivos cuando fueron alertados por la propia comerciante y un grupo de personas, quienes indicaron que el sospechoso acababa de ingresar a una vivienda ubicada sobre calle Santa Fe, entre Necochea y avenida Coronel Lugones, en barrio Adela.

En el lugar fueron recibidos por la progenitora del sujeto , quien autorizó voluntariamente el ingreso del personal policial para evitar incidentes y resguardar la integridad física de su hijo y de terceros.

En el patio trasero de la vivienda, los uniformados localizaron e identificaron a Braian Nahuel Albarracín, alias "Yeyo". Tras consultar sus datos en la Sala Central de Comunicaciones, confirmaron que registraba un pedido de aprehensión vigente en la causa iniciada por la denuncia de Ávila.

Los efectivos de la Unidad Táctica Motorizada concretaron la detención por disposición del fiscal Rafael Zanni.

Los efectivos procedieron inmediatamente a reducirlo.

Durante el procedimiento, la madre del detenido sufrió una descompensación y debió ser asistida por personal sanitario, siendo trasladada al Centro Integral de Salud (CIS) Termas.

Por su parte, Albarracín fue conducido al mismo nosocomio para el examen médico correspondiente y luego trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 40, donde quedó alojado en calidad de aprehendido y a disposición de la Justicia.

La investigación continúa con el objetivo de recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos y determinar si el detenido tuvo participación en otros hechos delictivos registrados en la ciudad.

Cabe acotar que alias Yeyo cuenta con antecedentes policiales, judiciales.