Detienen a un joven por robo de motocicleta en San Miguel de Tucumán

Un joven de 21 años fue detenido en San Miguel de Tucumán por un robo agravado de motocicleta, y se le impuso prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Hoy 01:29

La Unidad Fiscal especializada en Robos y Hurtos I, bajo la dirección de María del Carmen Reuter, investiga un caso de robo agravado ocurrido en San Miguel de Tucumán.

El auxiliar de fiscal Alejandro Nader representó a la Fiscalía en la audiencia de control de la detención, formalización de la investigación y en la solicitud de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

Se han formulado cargos contra un sujeto de 21 años por el delito de robo agravado en poblado y en banda, requiriendo la prisión preventiva por un plazo de 28 días para continuar con la investigación.

El investigador fiscal comentó: “El hecho fue cometido en hora de la madrugada por tres sujetos en contra de una mujer como víctima, encontrándose actualmente con mucho temor”.

El juez interviniente decidió hacer lugar parcialmente a la solicitud de detención, ordenando la medida por un término de 15 días como respuesta a la acusación pública.

Los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2026, alrededor de las 02:30, cuando una motociclista circulaba en un rodado marca Guerrero 110 CC por calle Adolfo de la Vega al 700.

En ese momento, el ahora imputado y otros dos sujetos, que se movilizaban en una motocicleta tipo 110cc, llevaron a cabo un ataque coordinado, haciendo que la víctima perdiera el equilibrio y cayendo al suelo, donde la golpearon antes de huir con su motocicleta.