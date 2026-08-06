Detención de mechera en el microcentro de Salta por robo de prendas

Agentes de la División Intervención Ciudadana arrestaron a una mujer en el microcentro de Salta mientras salía de un comercio con prendas robadas.

Hoy 01:31

En la mañana de este miércoles, agentes de la División Intervención Ciudadana detuvieron a una mujer mayor de edad en el microcentro de Salta. La mujer fue interceptada por las autoridades cuando salía de un local comercial ubicado en la intersección de calle Mendoza y Córdoba.

Durante la identificación, los uniformados constataron que la sospechosa llevaba consigo prendas de vestir y artículos diversos que no contaban con la documentación que acreditara su compra. Este hallazgo levantó sospechas sobre el origen de los productos.

Tras realizar las consultas pertinentes, los agentes se entrevistaron con la propietaria del comercio, quien confirmó que los artículos habían sido sustraídos de los exhibidores. La revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad internas del local corroboró la versión de la dueña.

La mujer, de 37 años, fue identificada como la responsable de este acto delictivo. Las prendas robadas fueron recuperadas y devueltas a la propietaria del negocio, lo que refleja la efectividad del trabajo policial en la zona.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y la pronta respuesta de las autoridades. La División Intervención Ciudadana reafirma su compromiso en la lucha contra el delito en el comercio minorista.

Finalmente, la acusada fue puesta a disposición de la Justicia para que se inicien las acciones legales correspondientes. Este tipo de operativos es fundamental para mantener la seguridad en el microcentro salteño.