Detienen a hombre por acosar a jóvenes en Los Alisos

Un hombre fue detenido en Los Alisos por acosar a dos jóvenes, tras ser agredido por el padre de una de ellas.

Hoy 02:28

Un hombre fue detenido en Los Alisos tras acosar a dos jóvenes mientras conducía en estado de ebriedad. Este incidente ocurrió días atrás, alrededor de las 22 horas, en un polideportivo del barrio Navea.

Según las fuentes consultadas, una comisión policial fue alertada sobre un enfrentamiento entre dos individuos en el lugar. A su llegada, los efectivos encontraron a un hombre reducido por otro, quien presentaba signos de agresión en su rostro y se encontraba presumiblemente bajo los efectos del alcohol.

El detenido estaba al costado de una camioneta Ford modelo Pick Up. El padre de una de las víctimas explicó a los efectivos que el conflicto se inició porque el hombre que tenía reducido estaba acosando a su hija y a su amiga mientras conducía.

Ante esta situación, el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación ordenó el secuestro del vehículo y el traslado del acusado a la Subcomisaria Los Alisos. Esta medida se tomó para garantizar la seguridad de las víctimas.

En la sede policial, personal de Seguridad Vial realizó un test de alcoholemia al detenido, el cual arrojó un resultado positivo de 1.36 g/l de alcohol en sangre. Este hallazgo confirma el estado de ebriedad en el que se encontraba al momento de los hechos.

Las víctimas formalizaron la denuncia contra el agresor, quien quedó detenido y a disposición de la Justicia. Este caso resalta la importancia de la intervención familiar y la respuesta rápida de las autoridades en situaciones de acoso y violencia.