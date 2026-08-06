Detienen a hombre por amenazar de muerte a su expareja en Chaco

Un hombre de 65 años fue detenido en Resistencia, Chaco, tras amenazar de muerte a su expareja con un arma, en un caso de violencia de género reportado por la víctima que sufrió años de abusos físicos y psicológicos.

Hoy 03:27

La violencia de género continúa siendo un tema crítico en Argentina, como lo demuestra el reciente caso ocurrido en Resistencia, Chaco. Este miércoles por la madrugada, la Policía detuvo a un hombre de 65 años, acusado de amenazar de muerte a su expareja con un arma de fuego.

La víctima, una mujer de 54 años, presentó una denuncia detallando años de violencia física y psicológica sufrida durante su relación de más de cinco años con el sospechoso. Según su relato, el martes por la noche, tras solicitarle que abandonara el hogar compartido, el hombre la apuntó con un revólver y la amenazó de muerte antes de huir del lugar en su automóvil.

Tras la denuncia, los efectivos de la Comisaría Novena iniciaron una rápida investigación que culminó con la localización y detención del sospechoso. Este fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente a la dependencia policial.

Además, durante el arresto, se confiscó el vehículo utilizado por el hombre, lo que añade un elemento más a la investigación en curso. La Fiscalía Especial de Violencia de Género N° 4 tomó el caso y dispuso que el hombre permaneciera aprehendido.

En el marco de este proceso, a la víctima se le proporcionó asistencia inmediata, incluyendo la entrega de un botón antipánico para garantizar su seguridad. Las autoridades continúan realizando diligencias para avanzar con la investigación y asegurar la protección de la denunciante.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la violencia de género y reforzar las medidas de protección para las víctimas en la comunidad de Resistencia y en todo el país.