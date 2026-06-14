Nediani inauguró una cancha con césped sintético e iluminación LED en el Club Alto Verde

La obra fue presentada durante un Operativo Municipal de Integración Social en el barrio Los Naranjos. También se realizaron mejoras urbanas, asistencia sanitaria y actividades recreativas para los vecinos.

Hoy 16:25

En el marco de un nuevo Operativo Municipal de Integración Social, el intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, inauguró una moderna cancha de fútbol con césped sintético y un moderno sistema de iluminación LED en las instalaciones del Club Alto Verde, ubicado en el barrio Los Naranjos.

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La actividad contó con la participación de autoridades municipales, dirigentes y una importante cantidad de vecinos provenientes de distintos sectores de la ciudad, entre ellos los barrios Independencia, Los Lagos, Central Argentino, El Brete y 25 de Mayo.

La nueva infraestructura representa un importante avance para una institución con más de 50 años de trayectoria, reconocida por su aporte al deporte local y por haber sido cuna de destacados futbolistas que luego trascendieron en el ámbito provincial y nacional.

En la actualidad, el Club Alto Verde continúa desarrollando una intensa actividad deportiva a través de sus diferentes categorías formativas y de las categorías mayores.

El predio, ubicado sobre calle Beata Anunciata Cocchetti, se ha consolidado además como un espacio de encuentro para la comunidad, siendo escenario habitual de eventos recreativos, competencias de fútbol local y operativos sociales impulsados por la Municipalidad de La Banda.

En esta oportunidad, el Operativo de Integración Social incluyó una amplia variedad de servicios y acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Entre ellas se destacan trabajos de nivelación de calles, aporte de suelo y base estabilizada, cambio y reconversión de luminarias con tecnología LED, atención gratuita en salud y asistencia social, una radio abierta, la exhibición de la réplica de la Copa del Mundo, sorteos de pósters y entradas para el Cine Teatro Municipal Renzi, además de una merienda comunitaria.

La parte artística estuvo a cargo de la Academia de Danzas Folclóricas “Alma Folclórica”, del barrio Independencia, dirigida por el profesor José Acosta, cuyos integrantes ofrecieron un colorido espectáculo de danzas tradicionales que fue acompañado por el cálido aplauso del público presente.

Con este tipo de iniciativas, la gestión municipal continúa promoviendo la integración social y el fortalecimiento de los espacios deportivos y comunitarios, fomentando la participación de las familias y el desarrollo de actividades recreativas y culturales en los distintos barrios de la ciudad.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre estas actividades: “Hoy hemos tenido el gusto de inaugurar una nueva cancha de fútbol con césped sintético en el Club Alto Verde del barrio Los Naranjos. Esto forma parte también de un trabajo integral que venimos haciendo y que lo venimos mencionando permanentemente.

En esta semana habíamos comenzado a trabajar aquí en el barrio Los Naranjos y continuaremos la semana que viene en los barrios Independencia y Villa Raquel, con nuevos operativos integrales.

En este caso, la inauguración de este hermoso lugar de esparcimiento, deporte y recreación, un lugar de encuentro para los vecinos y para que fundamentalmente los niños puedan practicar deportes y realizar actividades artísticas como la academia folclórica que funciona aquí en el barrio Los Naranjos y el Independencia.

Así que estamos muy contentos porque estos operativos también constan de aporte de suelo, base estabilizada, reposición de luminaria, reconversión lumínica LED y con el agregado de servicios sanitarios y asistencia sociales.

Y por sobre todas las cosas generan la posibilidad del encuentro con los vecinos, de poder escuchar a las personas y seguir haciendo obras y servicios que verdaderamente beneficien.

Estas son las obras de las cuales hablamos, operativos integrales, que no solamente integran a través de la pavimentación, del acondicionamiento de las calles, de las luminarias, sino también de los desagües pluviales.

Cuando concluyamos estos trabajos de limpieza de los desagües mencionados, vamos a terminar con un viejo problema que tiene este sector de la ciudad, que cada vez que llueve mucho, se suele inundar”.

Agregó: “Nosotros proponemos obras que verdaderamente les sirva a la gente y que los vecinos puedan utilizar, obras para bien público como son en este caso.

Nosotros no venimos a prometer nada fastuoso, prometemos y seguimos adelante con obras.

Lo que sí hemos dicho hoy, seguramente en algún momento se habrá escuchado, que además de estas obras, para el próximo periodo, tenemos planificado la pavimentación de la calle Anunciata Cocchetti.

Queremos pavimentar está arteria hasta el nexo que une los barrios Central Argentina con el Mama Antula, pero también el Camino al Vivero, hasta llegar a la Ruta 11. Por eso cuando hablo de integración, hablo de esto.

Y el Camino al Vivero que va a estar pavimentado para el próximo periodo, desde la Ruta 11 hasta prácticamente la calle Laprida. Estás son obras que nos integran porque toman varios barrios, mejorando sensiblemente la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos”.