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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 14º
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Prisión preventiva para el autor de un homicidio en Tucumán

El Ministerio Público Fiscal ha solicitado la prisión preventiva del acusado de homicidio en Tucumán mientras avanza la investigación judicial.

Hoy 17:36

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, bajo la dirección de Pedro Gallo, investiga un homicidio agravado en Tucumán, donde la víctima fue asesinada con un disparo de escopeta.

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Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Lucas Maggio representó al Ministerio Público Fiscal (MPF), que solicitó la convalidación de la aprehensión y la formalización de la investigación.

El acusado, José Javier Fransecena, enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y se ha solicitado su prisión preventiva por tres meses debido a riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El fiscal expresó que “se trata de un hecho de características graves”, refiriéndose al disparo realizado por la espalda a la víctima, quien estaba desarmada.

La jueza actuante aceptó parcialmente la solicitud de la acusación, otorgando medidas privativas de la libertad por un plazo de dos meses.

El incidente ocurrió el 12 de junio, cuando Daniel Juan Gutiérrez fue atacado mientras sustraía naranjas en una finca, donde Fransecena le disparó, resultando en la muerte de Gutiérrez por hemotorax masivo.

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