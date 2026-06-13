En vivo: Países Bajos y Japón ponen primera en el Mundial con un duelo que promete

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
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|E
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|GF
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|1
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|0
|2
|0
|2
|3
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|3
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|G
|E
|P
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|0
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|0
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|0
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|0
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La Naranja Mecánica se medirá este domingo con el seleccionado nipón, por la primera fecha del Grupo F.
Países Bajos y Japón se enfrentarán este domingo en el Dallas Stadium, por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026.
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