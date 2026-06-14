El conmovedor mensaje de la exnovia de Gaspi tras conocerse la tragedia en Río de Janeiro

Juli Savioli expresó su desconcierto en redes sociales luego de que trascendiera la muerte del youtuber argentino en el choque de dos helicópteros ocurrido en Brasil. El accidente dejó seis víctimas fatales.

Hoy 17:07

La muerte del creador de contenidos argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como "Gaspi", generó una profunda conmoción en las redes sociales y en el mundo digital. El joven de 23 años falleció este domingo en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y dejaron un saldo de seis víctimas fatales.

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En medio de las repercusiones por la tragedia, una de las primeras reacciones públicas fue la de Juli Savioli, expareja del influencer, quien manifestó su sorpresa y angustia al enterarse de la noticia.

A través de sus redes sociales, la joven compartió un mensaje cargado de dolor e incertidumbre, asegurando que acababa de recibir la información y que todavía intentaba confirmar lo sucedido. Su publicación rápidamente se viralizó entre seguidores y usuarios que también se mostraban impactados por el fallecimiento del creador de contenido.

La relación entre Savioli y Gaspi había tomado notoriedad en 2022, cuando el youtuber le propuso formalizar el noviazgo durante una presentación en vivo. Aunque la pareja se separó en 2023, el vínculo formó parte de una etapa muy conocida por quienes seguían la vida del influencer.

Mientras tanto, las autoridades brasileñas avanzan en la investigación para determinar las causas de la colisión aérea, ocurrida en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Según los reportes preliminares, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento y provocó un incendio de grandes dimensiones que afectó varios vehículos.

Entre las víctimas fatales también fueron identificados el productor audiovisual argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree, además de los pilotos y otros ocupantes de las aeronaves.

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde miles de seguidores recordaron a Gaspi por su particular estilo de humor y por el fuerte vínculo que había construido con su audiencia durante los últimos años.