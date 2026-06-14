La Anónima abrió su primera sucursal en Santiago del Estero y refuerza su expansión hacia el norte

La reconocida cadena supermercadista inauguró este domingo su primer local en la provincia. Autoridades provinciales, directivos de la empresa y referentes políticos participaron del acto de apertura.

Hoy 16:18

La cadena de supermercados La Anónima concretó este domingo un importante paso en su plan de crecimiento al inaugurar su primera sucursal en Santiago del Estero. El nuevo establecimiento está ubicado sobre la Autopista Juan Domingo Perón, en la ciudad de La Banda, y representa el desembarco oficial de la firma en territorio santiagueño.

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La ceremonia de apertura reunió a funcionarios provinciales, directivos de la empresa e invitados especiales, entre ellos el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Víctor Araujo; el ministro de Producción, Néstor Machado; el candidato a intendente de La Banda por el Frente Cívico, Llamil Abdala; el gerente general y CEO de la compañía, Nicolás Braun; y el gerente de la nueva sucursal, Luis Villada.

Durante el acto, Braun destacó el significado que tiene la llegada de la empresa a Santiago del Estero y recordó la extensa trayectoria de la firma, que se acerca a sus 118 años de historia.

El directivo repasó los orígenes de La Anónima y su crecimiento sostenido a lo largo del país, señalando que la compañía nació en el extremo sur del continente y fue ampliando su presencia hacia distintas regiones, con especial atención a las ciudades del interior argentino.

Asimismo, se refirió al escenario económico actual y consideró que existen señales positivas vinculadas a la desaceleración de la inflación, un factor que, según indicó, contribuye a mejorar las expectativas de consumo.

En cuanto a la propuesta comercial de la nueva sucursal, Braun aseguró que la empresa llega con una amplia oferta de productos y precios competitivos, contemplando las necesidades y hábitos de compra de los consumidores santiagueños.

La oferta incluirá distintos rubros, desde alimentos y productos de almacén hasta electrodomésticos y artículos para el hogar, con promociones y beneficios destinados a los clientes.

Con esta apertura, La Anónima fortalece su presencia en el norte argentino y suma una nueva alternativa comercial para los vecinos de Santiago del Estero, en una apuesta que combina inversión privada, generación de empleo y ampliación de servicios para la comunidad.