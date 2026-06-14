Con una sentada en Plaza del Mojón, vecinos reclamaron mayor protección para las infancias

La convocatoria reunió a familias, organizaciones y miembros de la comunidad en una jornada de reflexión y concientización sobre el abuso y la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Hoy 16:56

La Plaza del Mojón fue escenario este sábado 13 de junio de la denominada “Sentada por la Infancia”, una actividad impulsada por vecinos y organizaciones con el objetivo de visibilizar la problemática del abuso y la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

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La jornada reunió a personas de distintas edades que se acercaron para expresar su compromiso con la defensa de los derechos de las infancias y acompañar a quienes han atravesado situaciones de violencia.

Durante el encuentro, los participantes llevaron juguetes, peluches y otros objetos simbólicos, tal como había sido propuesto por los organizadores. La iniciativa buscó representar el cuidado, la protección y la contención que todo niño necesita para desarrollarse en un entorno seguro.

Además, se compartió una merienda comunitaria y se generaron espacios de reflexión sobre la importancia de escuchar y acompañar a las víctimas, promoviendo una mayor sensibilización social frente a estas problemáticas.

Uno de los principales mensajes de la convocatoria fue la necesidad de romper el silencio y fortalecer las redes de protección para niños, niñas y adolescentes. Los organizadores remarcaron que la comunidad tiene un rol fundamental en la prevención, detección y denuncia de situaciones de abuso o violencia.

La actividad se desarrolló en un clima de respeto y acompañamiento, con la participación de familias, vecinos y referentes comprometidos con la defensa de los derechos de las infancias.